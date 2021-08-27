МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу вырос по основным индексам на повышении интереса к рисковым активам на фоне "голубиных" заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул, следует из данных торгов. Глава ФРС США не назвал сроков свертывания мер поддержки

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,93%, до 3887,38 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,8%, до 1664,25 пункта. За неделю индекс Мосбиржи прибавил 1,4%, РТС – на 2,5%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск снижался на 63 копейки, до 73,6 рубля, курс евро — на 47 копеек, до 86,77 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,5% — до 71,3 доллара за баррель.

Ведущие американские индексы поднимаются до 1,07%, большинство основных европейских площадок выросло до 0,5%.