МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос на повышении интереса к рисковым активам

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,32% — до 7148,01 пункта, французский CAC 40 — на 0,24%, до 6681,92 пункта, немецкий DAX — на 0,37%, до 15851,75 пункта.

В рамках своего выступления Пауэлл заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным и верят в ее возвращение к 2%. По его словам, было бы ошибкой ужесточать политику центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными.

Глава ФРС также предположил, что регулятор может в этом году начать снижать выкуп активов с рынка, но не назвал точных сроков. По его словам, решение об этом, вероятно, будет принято не раньше ноябрьского заседания Федрезерва.

"Наконец-то мы получили известия от председателя ФРС, и рынкам понравилось, хотя он сказал то, чего многие ожидали, – что сокращение выкупа акций может начаться до конца этого года", — прокомментировал агентству Франс Пресс аналитик Think Markets Фавад Разакзад (Fawad Razaqzada).

При этом эксперт отметил, что часть инвесторов, ожидавших услышать четкие сроки начала ужесточения политики регулятора, были разочарованы.