МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США умеренно растут в понедельник на усилении аппетита к риску после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.10 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,04%, до 35416 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,12%, до 15444,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 4509 пункта.

Инвесторы продолжают отыгрывать выступление Пауэлла. В пятницу глава регулятора заявил, что сейчас было бы ошибкой ужесточать кредитно-денежную политику. Он также не назвал точных сроков сокращения программы выкупа финансовых активов с рынка, но, вероятно, какое-то решение будет принято на ноябрьском заседании.

"Главный вывод заключается в том, что Пауэлл не спешит отказываться от покупки активов, и инвесторы полагают, что его расплывчатые комментарии снижают шансы на то, что об этом будет объявлено в сентябре", — отметил инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикирьякос (Marios Hadjikyriacos), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.