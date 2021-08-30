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https://1prime.ru/Financial_market/20210830/834554483.html
Акции "Алросы" растут на новостях по дивидендам
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Акции "Алросы" существенно ускорили рост после объявления рекомендации совета директоров по дивидендам, следует из данных Мосбиржи. К 16.46 мск акции крупнейшей в мире... ПРАЙМ, 30.08.2021
алроса, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Акции "Алросы" существенно ускорили рост после объявления рекомендации совета директоров по дивидендам, следует из данных Мосбиржи.
К 16.46 мск акции крупнейшей в мире алмазодобывающей компании росли на 2,7% — до 138,2 рубля. На новостях бумаги прибавили дополнительно более 2%.
Наблюдательный совет "Алросы" рекомендовал дивиденды по результатам первого полугодия 2021 года в 8,79 рубля на акцию.