МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Акции "Алросы" существенно ускорили рост после объявления рекомендации совета директоров по дивидендам, следует из данных Мосбиржи.

К 16.46 мск акции крупнейшей в мире алмазодобывающей компании росли на 2,7% — до 138,2 рубля. На новостях бумаги прибавили дополнительно более 2%.

Наблюдательный совет "Алросы" рекомендовал дивиденды по результатам первого полугодия 2021 года в 8,79 рубля на акцию.