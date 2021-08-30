МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Рубль вечером в понедельник символически повышается на фоне сохранения позитива на мировых рынках после пятничных "голубиных" заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул.

Рост рынка нефти и мировых фондовых площадок оказывает поддержку российской валюте.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.12 мск снижался на 2 копейки до 73,51 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 86,74 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта вечером повышается против доллара и евро, отыгрывая сохранение аппетита к риску на глобальных площадках.

К этому в конце прошлой недели привели заявления Пауэлла. Он заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным явлением и верят в ее возвращение к 2%. Также он заявил, что было бы ошибкой ужесточать политику центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными. Он не назвал конкретных сроков сворачивания мер поддержки американской экономики в условиях, когда восстановление макропоказателей сочетается с новым всплеском COVID-19.

Он также подтвердил, что выступал на июльском заседании регулятора за сокращение объемов выкупа активов уже в этом году, но прошедший со встречи месяц ознаменовался не только улучшением ситуации с занятостью, но и распространением "дельта"-штамма коронавируса.

На таком фоне индекс доллара (DXY) остается в районе 92,7 пункта. Большинство развивающихся валют также растут против доллара. Мировые фондовые индексы прибавляют в весе, сигнализируя о спросе на риск.

Нефть сорта Brent дорожает на 0,6% — до 72,2 доллара. Трейдеры продолжают следить за ситуацией в Мексиканском заливе, где в выходные прошел ураган "Ида", который уже ослаб до тропического шторма. Участники торгов также ожидают заседание ОПЕК+, запланированное на среду, 1 сентября. В рамках предыдущего заседания ОПЕК+ решил с августа увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, продлив соглашение до конца будущего года.

В итоге, доллар и евро теряют к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти поднялась выше уровня 5,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Данные по спекулятивной активности в рублевых позициях указывают на высокую роль нерезидентов в продолжающемся укреплении рубля, отмечает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Сдерживают эти тенденции лишь локальные потоки на покупку валюты, подпитываемые потребительским и инвестиционным импортом. В складывающихся условиях на этой неделе курс может предпринять попытки дальнейшего снижения до отметки 73 рубля за доллар", — оценил он.

Уже со среды могут обостриться стратегические риски для рубля — на этот день намечена встреча президентов США и Украины (вероятно, с акцентом на последние договоренности с Германией по проекту "Северный поток 2"), рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"В первых числах сентября ОПЕК+ может возобновить дискуссию о повышении квот. В пятницу также ожидаем релиз Минфина о планах покупки валюты в сентябре. Волатильность сырьевых котировок в августе могла скорректировать фактические объемы налоговых поступлений, поэтому в сентябре ожидаем увидеть показатель в интервале 270-290 миллиардов рублей в месяц, что позволит снизить давление на потоковые показатели валютного рынка. В результате, мы ожидаем стабилизацию курса в интервале 73,2-73,9 рубля за доллар", — добавил он.