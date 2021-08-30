ВАШИНГТОН, 30 авг — ПРАЙМ. Биржи США закрылись ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным на закрытии биржи, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,9%, до 15265,89 пункта, продолжая устанавливать новые максимумы. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,43%, до рекордных 4528,79 пункта. Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,16% — до 35399,84 пункта.