МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 31 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (июль) 1,13 1,15 (факт)
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июль) 6,5% -1,5% (факт)
4:00 CNY Китай — Композитный индекс PMI (август) 52,4 48,9 (факт)
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 50,4 50,1 (факт)
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (август) 53,3 47,5 (факт)
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (июль) -5,5% -8,6% (факт)
4:30 AUD Австралия — Баланс счета текущих операций (2кв2021) 18,9 млрд австрал. долл 20,5 млрд австрал. долл (факт)
4:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (июль) 0,9% 0,7% (факт)
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (июль) 0,3% -0,5%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (м/м) 0,1%  
9:45 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (2кв2021) 0% 0,9%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,1%  
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (август) -91 тыс -40 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (август) 5,7% 5,6%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,5% 0,4%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 0,7%  
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 2,2% 2,7%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) -0,1%  
предв. EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 0,66%  
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (июнь) -0,3% 0,7%
15:30 CAD Канада — ВВП (г/г) (2кв2021) 0,33%  
15:30 CAD Канада — ВВП (кв/кв) (2кв2021) 1,4%  
15:30 CAD Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (2кв2021) 5,6% 2,5%
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (июнь) 17% 18,5%
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (август) 73,4 68
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (август) 129,1 124
17:40 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -1,622 млн барр -2,833 млн барр
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Глобалтранс — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Глобалтранс — телеконференция менеджмента    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Аэрофлот — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 2кв2021    
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Газпром — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 2кв2021    
  RUB Транснефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    
  RUB Группа Самолет — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    
  RUB НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — закрытие реестра для участия в ВОСА (24.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 11.10.2021) 10,92 (9м2020) + 6,27 (фин) — див-д 2020 9,5 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021