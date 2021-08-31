МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть незначительно снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, после позитивного начала дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 1%. Лучше всего чувствовал себя высокотехнологичный сектор, в то время как циклический Dow Jones Industrial Average вышел в символический минус на фоне неуверенности инвесторов в перспективах национальной и мировой экономики. Так, индекс незавершенных сделок на покупку жилья в июле снизился на 1,8% м/м (ожидалось +0,4%).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%. В течение сессии на рынке обратят повышенное внимание на индикатор потребительского доверия за август.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%. Во вторник внимание инвесторов будет направлено на данные с рынка труда Германии, а также предварительную оценку потребительской инфляции еврозоны в августе.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил около 1%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,4%. Китайские индексы изменятся разнонаправленно, в пределах 1%. Индикаторы деловой активности КНР за август не оправдали ожиданий и показали в том числе замедление активности в секторе услуг (индекс упал ниже 50 пунктов), а в производственном секторе — ослабление темпов роста.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют в пределах 0,5% после выхода в плюс накануне. Котировки в целом остаются выше поддержек 72 долл. и 68 долл. соответственно и держатся достаточно уверенно. Ураган "Ида", обрушившийся на Мексиканский залив, теперь стал еще и негативным для цен фактором в связи с перебоями электричества и наводнениями в Луизиане, которые могут сократить спрос на "черное золото". На биржах в целом ждут середины недели, когда состоится заседание очередного мониторингового комитета ОПЕК+, а также будут опубликованы еженедельные данные по запасам в США.

События дня:

• уровень безработицы Германии в июле (10.55 мск)

• предварительный индекс потребительских цен еврозоны в августе (12.00 мск)

• индекс деловой активности ФРБ-Чикаго за август (16.45 мск)

• индекс потребительского доверия США в августе (17.00 мск)

• вебкаст Аэрфлота для инвесторов и аналитиков

• акции Северстали последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2021 г

• финансовые результаты Русской Аквакультуры, Globaltrans по МСФО за 2-й кв. и 1-е полугодие 2021 г.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне завершили день уверенным ростом и могут сохранить повышательный импульс к движению в район августовских пиков 3949 и 1695 пунктов. Предыдущие колебания и неуверенность индикаторов теперь позволяют им продолжать рост без образования перекупленности. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3870-3970 пунктов.

Рубль накануне укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах пытается развить повышение. Пара доллар/рубль преодолела поддержку 73,55 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и теперь может взять курс на район 72,90 руб. (нижняя полоса Боллинджера). Пара евро/рубль ввиду силы европейской валюты на Форекс остается выше поддержки 86,50 руб. (средняя полоса Боллинджера), которая мешает развитию повышения.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, останутся в приподнятом настроении в связи с сохранением оптимизма за рубежом, а также весьма сдержанной реакции на слабые китайские данные. Судя по всему, отечественный рынок готов к обновлению очередных пиков в условиях высокого мирового аппетита к риску. По ходу сессии инвесторы будут реагировать на макроэкономические данные из Европы и США, но в целом вторник может и не отметиться существенными изменениями.