МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск вырос на 0,1%, следуя за динамикой на американских фондовых площадках, несмотря на снижение цен на нефть.

Новостной фон противоречив. В Европе возможно возобновление карантинных ограничений из-за новой вспышки заболеваемости, в частности, речь идет об ограничении на въезд из США. При этом активно растут цены на товарном рынке.

Что касается значимой для фондовых площадок мира статистики, то китайские индексы делового климата в сфере услуг и производства за август опустились до минимумов с начала 2020 года на отметках 47,5 и 50,1 пункта соответственно. Причиной снижения деловой активности стали новые ограничения на передвижение в отдельных регионах КНР, введенные в июле-августе из-за пандемии.

Цены на алюминий тестируют десятилетние максимумы. Одним из драйверов роста их обеспечил прогноз ведущей индийской металлургической компании Hindalco Industries Limited, предполагающий в ближайшие кварталы близкий к нулевому баланс спроса / предложения на рынках алюминия и меди. На этом фоне в лидерах роста акции Русала.

Опасения по поводу возникновения дефицита сырья способствуют смягчению политики регуляторов в отношении отраслевого бизнеса добывающих компаний. По словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, экспортные пошлины на металлы в размере 15% не будут пересматриваться до конца 2021 года. В министерстве не ожидают, что действующие на настоящий момент пошлины будут продлены на 2022 год. Эта новость вызвала рост акций представителей металлургического сегмента. В частности, бумаги ММК прибавили более 2%.

Спотовые цены на газ в Европе 30 августа впервые в истории пробили отметку 600 долларов за 1 тысячу кубических метров. Сентябрьский фьючерс на нидерландском хабе TTF, по данным биржи ICE Futures, поднялся до 600,6 долларов.

Газпром на этом фоне сегодня прибавляет около 0,6%. Накануне корпорация представила результаты по МСФО за второй квартал. Выручка компании выросла на 77,7% г/г, до 2067 миллиардов рублей, EBITDA увеличилась в 6,8 раза, достигнув 703 миллиардов рублей. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, повысилась на 249,5% г/г, до 521 миллиардов рублей.

Успешные данные отчетности и ралли в ценах на газ дают основание для повышения целевой цены по акции Газпрома на 5-10%. На сегодня консенсус аналитиков, опрошенных Bloomberg, считает справедливой цену в диапазоне 420-450 рублей за бумагу.

Во второй половине дня прогнозируем продолжение умеренно-позитивной динамики на отечественном рынке. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3890-3960 пунктов. Ориентиры курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,05-74,00 и 86,20-87,00 соответственно.