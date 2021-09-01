МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть вернулись к росту после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,2%, которые, впрочем, отступили от минимумов дня. Рынок консолидировался перед выходом первых ежемесячных данных по рынку труда в среду. Статистика вторника тем временем показала падение индекса потребительского доверия и производственной активности ФРБ Чикаго за август.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3% в рамках коррекции. Задавать тон настроениям в середине недели будут данные ADP по занятости в частном секторе, а также индикаторы деловой активности в производственном секторе за август.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%, который также отступил от минимумов дня. В среду в регионе будут оценивать окончательные данные по деловой активности в производственном секторе за август, а также о состоянии рынка труда еврозоны в июле. Розничные продажи Германии в июле тем временем неожиданно упали на 0,3% г/г и 5,1% м/м после повышения месяцем ранее, что оказалось хуже прогнозов.

На торгах в Азии утром наблюдается неоднозначная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил около 1,3%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,1%. Китайские индексы изменятся разнонаправленно, в пределах 2,5%. Настроения на биржах в целом остаются приподнятыми, несмотря на падение индикатора деловой активности Caixin в производственном секторе КНР в августе ниже 50 пунктов, что свидетельствует о замедлении. Во вторник официальные данные указали также на замедление активности в секторе услуг Китая.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после снижения примерно на 1% накануне. Котировки остаются выше поддержек 72 долл. и 68 долл. соответственно, что указывает на неплохие шансы развития восходящего движения. Американский институт нефти сообщил о сокращении запасов "черного золота" на прошлой неделе на 4 млн баррелей, однако запасы бензина выросли на 2,7 млн баррелей, что обеспечивает сдержанную поддержку котировкам. В среду внимание инвесторов также будет направлено на заявления мониторингового комитета ОПЕК+.

События дня:

• окончательные индексы деловой активности в производственных секторах стран Европы (10.00-11.30 мск) и США (16.45 мск) за август

• уровень безработицы еврозоны в июле (12.00 мск)

• заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+

• занятость в частном секторе США за август от ADP (15.15 мск)

• индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за август (17.00 мск)

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)

• выступление представителей ФРС (в течение сессии)

• вступят в силу итоги ребалансировки индекса MSCI Russia

• телеконференция менеджмента Татнефти по финансовым результатам за 2-й кв. 2021 г. по МСФО

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились и воздержались от обновления августовских пиков 3949 и 1695 пунктов. Задача покорения указанных отметок, таким образом, перенесена на сентябрь и, вполне возможно, будет выполнена уже в первый день нового месяца. Оба индекса в целом сохраняют склонность к краткосрочному и среднесрочному росту. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3880-3980 пунктов.

Рубль накануне укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах стабилен. Пара доллар/рубль остается ниже 73,55 рублей (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на возможность развития снижения к 72,90 руб. (нижняя полоса Боллинджера). Пара евро/рубль накануне также преодолела поддержку 86,60 рублей (средняя полоса Боллинджера) и теперь может стремиться к 86 руб. (нижняя полоса Боллинджера).

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в плюс вслед за улучшением настроений на зарубежных площадках и могут обновить пики предыдущего месяца. На данный момент рисковые активы и цены на нефть не реагируют на данные о замедлении деловой активности в КНР, переключившись на внутренние факторы. На нефтяных площадках ждут заседания мониторингового комитета ОПЕК+, а в Европе и США — блока региональной статистики. В РФ Petropavlovsk представил финансовые результаты за 1-е полугодие по МСФО, сообщив о чистой прибыли в размере 48,9 млн долларов против убытка годом ранее. Выручка компании, однако, снизилась на 33% г/г, а EBITDA сократилась на 40,7% г/г, что все еще указывает на сохранение негативной динамики основных финансовых показателей и будет ограничивать позитивное влияние на бумаги.