МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи приблизился к историческому максимуму на позитивном внешнем фоне и дорожающей нефти, долларовый индекс РТС в среду впервые с марта 2012 года поднялся выше 1700 пунктов, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.52 мск рос на 0,66%, до 3944,6 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,96%, до 1700,35 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 14 копеек, до 73,08 рубля, курс евро растет на 5 копеек, до 86,5 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent символически растет на 0,06%, до 71,66 доллара за баррель.

"В среду, 1 сентября, российский рынок начал день ростом благодаря благоприятному внешнему фону и несмотря на признаки замедления роста экономики", — говорит Алексей Калачев из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Бумаги золотодобывающей компании Petropavlovsk отыгрывают позитивную финансовую отчетность и прибавляют в цене около 5,5%. Котировки акций "Яндекса" символически обновили исторические максимумы и откатились к уровням закрытия вторника в район 5600 рублей.

Также в лидерах роста — акции TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (4,1%), "Русала"(+3,45%), "Интер РАО"(+3,82%) и "Новатэка" (+2,9%). Акции "Газпрома" продолжают уверенный рост и прибавляют около 1,67%.

На отрицательной территории в лидерах торгуются бумаги "Фосагро" (-3%), НЛМК (-1,79%), ЛСР (-0,9%). Акции "Северстали" снижаются на 5,5%, на котировки бумаг оказывает давление дивидендная отсечка.

"Сильнее прочих падают акции "Северстали" (-5,6%), поскольку вчера был последний день, когда их можно было купить с дивидендами за второй квартал. Дивидендный гэп фактически перекрыл текущую дивидендную доходность", — отмечает Алексей Калачев из "Финама".

ПРОГНОЗЫ

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" добавляет, что для рублевых активов и нефтяного рынка важную роль может сыграть еженедельная статистика по запасам и добыче нефти в США, а также встреча ОПЕК+, на которой будет рассматриваться вопрос целесообразности планового увеличения добычи в этом месяце на 400 тысяч баррелей в сутки.

Бабин считает, что если мировые рынки и цены на нефть возобновят рост, то российские индексы имеют все шансы продолжить движение вверх.

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии росли, при этом долларовый индикатор поднялся до пика с марта 2012 года, превысив отметку 1700 пунктов. Сохранение высоких нефтяных цен и мирового аппетита к риску позволили стабилизироваться в том числе рублю, что обеспечивает дополнительную поддержку индексу РТС", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".