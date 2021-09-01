МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль днем в среду повышается к доллару и стабилен к евро на фоне укрепления евровалюты на форексе.

Дорогая нефть и повышательная динамика мировых фондовых площадок поддерживают курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.22 мск снижался на 10 копеек, до 73,12 рубля, курс евро повышался на 9 копеек, до 86,54 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта днем повышается к доллару, но слабеет к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе на 0,3%, до 1,1838 доллара. Инвесторы оценивают ряд макроэкономических статданных по еврозоне.

В частности, безработица снизилась в июле до 7,6% с пересмотренного показателя июня в 7,8%, что совпало с прогнозом аналитиков. Показатель снизился до минимума с мая 2020 года, когда безработица в еврозоне составляла 7,5%.

Высокие цены на нефть поддерживают курс рубля. Хотя цена сорта Brent и теряет 0,5% — до 71,3 доллара, она остается около максимумов с начала августа.

При этом игроки ожидают итогов сегодняшнего заседания ОПЕК+ и пока реагируют на первые заявления с него. В частности, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК+ справился с излишками запасов на мировом рынке нефти, и теперь нужно поддерживать баланс и синхронизировать добычу и спрос.

Индекс доллара (DXY) снижается на 0,2%, до 92,5 пункта. При этом многие "развивающиеся валюты" прибавляют против доллара, поддерживая курс рубля. Мировые фондовые индексы также в основном прибавляют, усиливая эту поддержку.

В итоге, доллар теряет к рублю в пределах 0,15%, евро столько же прибавляет. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Оптимизм рублевых "быков" может усилиться, поскольку начался новый месяц, а в сентябре обычно наблюдается сезонное повышение активности на глобальных рынках, считает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"В результате может увеличиться приток средств иностранных инвесторов в российские активы. В этих условиях курс, вероятно, закрепится около 73 рублей за доллар. В центре внимания будут встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского, а также заседание ОПЕК+", — добавляет он говоря о факторах курсообразования рубля.

С начала года рубль входит в топ-3 "развивающихся валют" по динамике к доллару, отмечает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Впереди остается пространство для укрепления валюты РФ благодаря защите со стороны высоких ставок, снижающейся волатильности, устойчивости платежного баланса и, что довольно важно, планов властей начать инвестировать средства ФНБ в ближайшие три года. Де-факто это будет означать снижение нетто-покупок валюты по бюджетному правилу, что позитивно для рубля", — добавляет он.