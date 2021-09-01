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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210901/834575766.html
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
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Индекс Мосбиржи обновил уровень исторического максимума впервые с 18 августа на фоне сильного роста отдельных бумаг, следует из данных Московской биржи. При этом участники торгов... ПРАЙМ, 01.09.2021
мосбиржа, торги, биржи, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи обновил уровень исторического максимума впервые с 18 августа на фоне сильного роста отдельных бумаг, следует из данных Московской биржи.
При этом участники торгов игнорируют заметное ухудшение настроений на рынке нефти.
На 17.18 мск индекс Мосбиржи рос на 0,92% — до 3954,85 пункта и уже поднимался до нового исторического максимума — 3955,77 пункта, долларовый индекс РТС рос на 1,32%, до 1706,41 пункта.
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,5%, до 70,6 доллара за баррель.