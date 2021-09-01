МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи обновил уровень исторического максимума впервые с 18 августа на фоне сильного роста отдельных бумаг, следует из данных Московской биржи. Долларовый индекс РТС поднялся выше 1700 пунктов

При этом участники торгов игнорируют заметное ухудшение настроений на рынке нефти.

На 17.18 мск индекс Мосбиржи рос на 0,92% — до 3954,85 пункта и уже поднимался до нового исторического максимума — 3955,77 пункта, долларовый индекс РТС рос на 1,32%, до 1706,41 пункта.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,5%, до 70,6 доллара за баррель.