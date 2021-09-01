МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером уменьшается после выхода разнонаправленной макростатистики по США, инвесторы оценивают перспективы по мерам поддержки Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,21%, или на 3,8 доллара, до 1814,3 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,6% — до 24,15 доллара за унцию.

Инвесторы обращают внимание на неоднозначную макростатистику по США, опубликованную ранее в ходе торгов. Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), количество рабочих мест в частных компаниях США в августе выросло слабее ожиданий — на 374 тысячи вместо прогнозируемых 613 тысяч.

При этом индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе неожиданно вырос — до 59,9%, ожидалось снижение до 58,6% с июльских 59,5%.

Трейдеры продолжают ждать еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США в четверг и статистику о безработице в США за август в пятницу.

Статистика может указать рынкам дальнейшее направление Федеральной резервной системы (ФРС) США по мерам поддержки.

"Данные по рынку труда за август, скорее всего, сыграют важную роль в том, решит ли Федрезерв на следующем заседании, которое пройдет через три недели, свернуть выкуп активов", — считает аналитик Commerzbank Даниэль Бриземанн (Daniel Briesemann), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Сильные данные могут послужить сигналом к скорому сокращению выкупа ФРС активов с рынка, что будет позитивно для доллара и негативно для золота, которое в этом случае станет менее доступным для покупки в другой валюте.