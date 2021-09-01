МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись преимущественно в плюсе на фоне статистики из еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,42% — до 7149,84 пункта, французский CAC 40 — на 1,18%, до 6758,69 пункта, немецкий DAX снизился на 0,07%, до 15824,29 пункта.

Так, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны — по окончательной оценке, в августе снизился до 61,4 пункта с 62,8 пункта в июле. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 61,5 пункта.

Затем вышли данные по безработице в регионе — она снизилась в июле до 7,6% с пересмотренного показателя июня в 7,8%, что совпало с прогнозом аналитиков. Показатель снизился до минимума с мая 2020 года, когда безработица в еврозоне составляла 7,5%.

Инвесторы также отыгрывали корпоративные новости. Так, акции французского производителя алкоголя Pernod Ricard подорожали на 3,7% после публикации финансовой отчетности. По итогам финансового года (закончился 30 июня) операционная прибыль компании выросла в 2,4 раза и составила 2,361 миллиарда евро.

В целом аналитики отмечают, что в основном на фондовых рынках преобладает положительная динамика. "Мне кажется, что на рынке существует много основополагающего оптимизма, несмотря на то, что ближайшие месяцы несомненно подарят нам несколько неприятных сюрпризов, и бизнесы уже немного нервничают относительно того, что принесет им конец года", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam).

При этом он также отметил, что настроения могут несколько измениться, учитывая, что на этой неделе должны выйти еще экономические данные, в том числе информация о безработице в США.