Индекс МосБиржи установил исторический максимум в первый день осенних торгов. Новый месяц начался с роста индексов. Рублевый бенчмарк завершает торги выше 3950 пунктов, установив новый максимум 3961,58 пунктов и нацелился к покорению 4000 пунктов. Долларовый индекс РТС в ходе торговой сессии прибавил 1,5%, достиг 1710 пунктов на фоне укрепления рубля.

В отсутствии новых негативных факторов завтра ориентир по индексу Московской биржи: 3950-4000 пунктов, по индексу РТС 1680 — 1750 пунктов.

Внешний фон сегодня умеренно-позитивный. Азиатские площадки закрылись ростом, причем даже в Китае, где снизилось промышленное производство. В Европе также рост индексов, кроме немецкого рынка, объем розничных продаж в Германии не оправдал ожидания.

Рынок труда США подает сигналы о том, что говорить о восстановлении американской экономики еще равно. Согласно данным ADP число занятых в несельскохозяйственном секторе в августе составило 374 тыс., что ниже консенсуса — 613 тыс. Это может выступить дополнительным сигналом того, что участники рынка по-прежнему склонны ожидать сворачивания масштабных программ поддержки экономики не ранее чем в конце текущего или начале будущего года.

В свою очередь, нефтяные котировки теряют сегодня более 1%. Динамика цен на нефть в значительной степени будет определяться действиями "ОПЕК+", а также влиянием продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в западных странах и в Азии и, в частности, в Китае.

Российская валюта опустилась ниже 73 рублей за доллар. Несмотря на снижение нефтяных котировок, поддержку рублю оказал аукцион Минфина по размещению ОФЗ. Размещенный объем составил 67,443 млрд рублей. Объем спроса составил 137,356 млрд рублей. Средневзвешенная доходность — 7,13% годовых.

Рост активности на глобальных рынках может привести к притоку средств иностранных инвесторов в российские активы, что выступает позитивным фактором для рубля. Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB составляет $72,5-73,5 руб./$.