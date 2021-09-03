МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам снижается в пятницу вечером на слабой статистике по рынку труда, свидетельствуют данные торгов. Американский финансист назвал сумасшедшей идею держать активы в долларах

По состоянию на 17.58 мск курс евро к доллару рос до 1,188 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1873 доллара. Курс доллара к иене опускался до 109,66 иены за доллар со 109,92 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,15%, до 92,08 пункта.

Безработица в США в августе ожидаемо снизилась до 5,2% с уровня июля в 5,4%, однако число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 235 тысяч, в то время как аналитики прогнозировали рост на 750 тысяч.

Портфельный менеджер Aptus Capital Advisors Дэвид Вагнер (David Wagner) считает, что статистика по рынку труда США может вынудить Федеральную резервную систему (ФРС) быть более осторожной относительно сворачивания стимулирующих мер.

"Экономическое восстановление все еще стабильно, однако ситуация на рынке труда не улучшается настолько быстро, чтобы оправдать более быстрое ужесточение (монетарной политики ФРС — ред.)", — цитирует Вагнера газета Wall Street Journal.

Статистика по сфере услуг США, которая оказалась несколько лучше прогнозов, не сдержала снижение курса доллара. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в августе снизился до 61,7% с июльских 64,1%, показатель ожидался на уровне 61,5%.