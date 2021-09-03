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https://1prime.ru/Financial_market/20210903/834602049.html
Биржи США закрылись незначительным снижением основных индексов
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Основные фондовые индексы США незначительно снизились на закрытии торгов в пятницу, NASDAQ подрос на 0,21%, свидетельствуют данные торгов. По данным на закрытии биржи,... ПРАЙМ, 03.09.2021
сша, биржи, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 3 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США незначительно снизились на закрытии торгов в пятницу, NASDAQ подрос на 0,21%, свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,21% — до 35269,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,21%, до 15363,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,03%, до 4535,43 пункта.