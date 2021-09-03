ВАШИНГТОН, 3 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США незначительно снизились на закрытии торгов в пятницу, NASDAQ подрос на 0,21%, свидетельствуют данные торгов. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж на неделю

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,21% — до 35269,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,21%, до 15363,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,03%, до 4535,43 пункта.