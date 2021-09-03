Курс российской валюты к доллару рос все дни завершающейся рабочей недели, евро сопротивлялся ослаблению на фоне сильной его динамики на форексе (он вышел на максимум с конца июля — 1,1910 доллара). При этом к завершению недели валюта США обновила минимум с 29 июня (72,55 рубля), а евро – с 18 августа (86,16 рубля).

Основным курсообразующим фактором для рубля в исследуемый период стали сигналы, говорящие в пользу сохранения мягких действий ФРС США в плане денежно-кредитной политики (ДКП). Это поддерживало спрос на риск и соответственно – на рубль.

Рынок нефти колебался около максимума с начала августа, установленного выше 73,5 доллара за баррель сорта Brent. Это также поддержало курс рубля.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю снижался на 70 копеек до уровня 72,8 рубля, евро – на 40 копеек до 86,4 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом осталась выше 5,25 тысячи, как и неделей ранее.

РУБЛЬ НАХОДИЛ ПОДДЕРЖКУ

Рубль начал рабочую неделю позитивной динамикой против доллара и евро, продолжая отыгрывать «голубиные» заявления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Он заявил, в частности, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным явлением и верят в ее возвращение к 2%. Также он заявил, что было бы ошибкой ужесточать политику центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными.

Рост рынка нефти создавал позитивный фон для динамики рубля. Трейдеры следили за ситуацией в Мексиканском заливе, на который в прошлые выходные обрушился ураган "Ида", остановивший нефтедобычу на многих платформах. Участники торгов также ожидали заседание ОПЕК+, запланированное на 1 сентября.

Были опасения, что из-за очередной вспышки коронавирусной инфекции, нефтедобывающие страны альянса могут отказаться от решения по наращиванию добычи, поскольку спрос на нефть может сократиться. Однако страны ОПЕК+ договорились придерживаться согласованного ранее курса по наращиванию добычи нефти. В октябре прирост составит 400 тысяч баррелей в сутки.

Впрочем, минэнерго США сообщило о падении коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 27 августа на 7,2 миллиона баррелей — до минимума с сентября 2019 года в 425,4 миллиона, и это поддержало рынок нефти и соответственно – рубль.

Свою лепту в волатильность курса вносила динамика форекса. В частности, поддержка евровалюте пришла от макроэкономических данных региона. Безработица в еврозоне снизилась в июле до 7,6% с пересмотренного показателя июня в 7,8%, что совпало с прогнозом аналитиков. Показатель снизился до минимума с мая 2020 года, когда безработица в еврозоне составляла 7,5%.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в режиме легкого укрепления. Этому способствовала слабая отчетность по рынку труда США, зафиксировавшая, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в августе увеличилось лишь на 235 тысяч при прогнозе роста на 750 тысяч. Это означает, что, как и говорил ранее Пауэлл, ужесточать ДКП рано. А значит доллар останется слабым, в том числе и против рубля.

При этом спрос на рублевые ОФЗ поддерживает спрос на валюту РФ. Минфин России в прошлую среду разместил ОФЗ двух серий на 92,167 миллиарда рублей, что приблизило ведомство к выполнению квартального плана заимствований. В июле — сентябре привлечено 666,7 миллиарда рублей, что соответствует 95% плана привлечения на рынке ОФЗ в третьем квартале.

Оценки Минфина о покупках валюты в следующем месяце были нейтрально восприняты рынком. Объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в период с 7 сентября по 6 октября 2021 года составит 327,1 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 14,9 миллиарда рублей. В период с 6 августа по 6 сентября объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу предполагался на уровне 315,9 миллиарда рублей, по 14,4 миллиарда рублей в день.

При этом риторика ЦБ РФ носит успокаивающий характер. Влияние единовременных выплат пенсионерам, военным и правоохранителям на инфляцию в России будет разовым и небольшим, считает регулятор.

ЦБ РФ также прогнозирует снижение структурного профицита рублевой ликвидности банковской системы страны до конца 2024 года и даже возможный переход к дефициту, и это также косвенно является фактором поддержки рубля.

Наконец, на руку рублевым "быкам" оказались и заявления зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что траектория годовой инфляции в России сейчас держится на плато, в четвертом квартале текущего года начнется ее постепенное снижение. При этом смягчающий сигнал Банка России, который был дан в июле, об оценке целесообразности дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях все еще актуален, добавил он.

Таким образом, фон для российской валюты сохраняется позитивным и может, как минимум, стабилизировать курс на достигнутых уровнях.