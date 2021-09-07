МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника в основном ростом котировок, в то время как инвесторы обратили внимание на позитивные статданные из Китая, при этом южнокорейская биржа оказалась в минусе на ковидных новостях, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций слегка растет на внешнем позитиве

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,51%, до 3676,59 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,11%, до 2490,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,73%, до 26353,63 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,5%, до 3187,42 пункта, японский Nikkei 225 — вырос на 0,86%, до 29916,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,02%, до 7530,3 пункта.

Инвесторы с оптимизмом оценили статистику из Китая, которая снизила опасения относительно развития экономики страны. В январе-августе экспорт Китая вырос на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,09 триллиона долларов, а импорт — на 34,8%, до 1,73 триллиона. Таким образом, общий объем внешней торговли Китая за первые восемь месяцев текущего года в долларовом эквиваленте вырос на 34,2% и составил 3,82 триллиона долларов.

При этом аналитики полагают, что коронавирус продолжает создавать угрозу экономическому росту. Так, по данным СМИ, число случаев заражения в Южной Корее увеличилось до 1,6 тысячи в сутки с уровня понедельник в 1,375 тысячи.

"Дельта" и, возможно, другие штаммы остаются поводом для беспокойства, поскольку болезнь быстро распространяется среди непривитых людей, а эффективность вакцин 2021 года ставится под сомнение", — полагает аналитик AXA Investment Managers Крис Игго (Chris Iggo), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.