МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российская каршеринговая компания "Делимобиль" текущей осенью проведет IPO на Нью-Йоркской бирже на сумму в 350 миллионов долларов, сообщает агентство Рейтер планы эмитента со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Sollers хочет завозить автомобили в Россию через Транссиб

"Российская каршеринговая компания "Делимобиль" может привлечь около 350 миллионов долларов в ходе первичного публичного размещения акций в США этой осенью и уже выбрала банки для проведения листинга", — сообщает агентство со ссылкой на источники.

В октябре СМИ сообщали о планах компании провести IPO на Нью-Йоркской бирже в 2022 году.

Сервис поминутной аренды автомобилей "Делимобиль" начал работу в 2015 году. На данный момент компания насчитывает более 15 тысяч автомобилей. Арендовать "Делимобиль" можно в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге в ряде других российских городов.