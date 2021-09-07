МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Рубль во вторник вечером теряет позиции против доллара и евро второй день подряд.

Дешевеющая нефть, укрепление доллара к мировым валютам на форексе и падение биржевых индексов сигнализируют об ослаблении аппетита к риску, что поддерживает давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.35 мск повышался на 25 копеек до 73,24 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 86,78 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта после обновления на прошлой неделе максимумов более чем за месяц против доллара (на отметке 72,55 рубля) падала во вторник вторую торговую сессию подряд и к доллару, и к евро, отыгрывая ослабление аппетита к риску на мировых рынках.

Так, индекс доллара (DYX) прибавляет 0,5%, до 92,5 пункта, падают к доллару и большинство развивающихся валют, задавая тон негативной динамике рубля. Мировые фондовые индексы также в основном снижаются, подавая сигнал об ослаблении аппетита к риску. Инвесторы отыгрывают неопределенность относительно дальнейшего курса монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

При этом стоимость нефти падает вечером на 0,8%, до 71,6 доллара за баррель марки Brent, добавляя давления на рубль. Инвесторов тревожит ситуация с коронавирусом и распространение "мю" штамма, что ставит под угрозу восстановление спроса на нефть.

В итоге, доллар и евро прибавляют к рублю 0,2-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Несмотря на утреннюю позитивную статистику по импорту/экспорту Китая (фактические данные оказались лучше прогнозных ожиданий), на валютных площадках развивающихся рынков преобладал уход от риска, рассуждает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"При сохранении неприятия к риску на глобальных рынках доллар уже завтра может протестировать отметку в 73,5 рубля. В то же время улучшение настроений инвесторов позволит развернуть в плюс нефтяные котировки (за последнюю неделю стоимость марки Brent снизилась почти на 2%), что поддержит попытки рублевых "быков" вернуться на уровень 73 рубля за доллар", — добавляет он.

На российский рубль оказывает давление рост доллара на фоне повышения доходности американских гособлигаций, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Также не в пользу рубля выступает и текущая динамика нефти. Завтра ожидаем увидеть курс в пределах 73,5 рубля за доллар", — оценивает он.