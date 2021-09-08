МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды преимущественно снижением на опасениях вокруг эпидемиологической обстановки в свете роста числа случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы заметно снижаются вслед за рынками США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,04%, до 3675,19 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – увеличился на 0,08%, до 2492,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,12%, до 26320,93 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,77%, до 3162,99 пункта, японский Nikkei 225 — вырос на 0,89%, до 30181,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снизился на 0,24%, до 7512 пункта.

На рынки вновь хлынули опасения относительно распространения коронавируса. Увеличение числа случаев заражения COVID-19 и распространение новых штаммов создают угрозу восстановлению экономики, что снижает рисковые настроения на рынке.

При этом японскому индексу вопреки общей тенденции помогла вырасти, и заметно, макростатистика. Так, ВВП Японии в прошлом квартале, по окончательной оценке, вырос на 1,9% в пересчете на год. Аналитики ожидали роста показателя лишь на 1,6%. В квартальном выражении экономика Японии увеличилась на 0,5%, в то время как прогнозировался рост на 0,4%. А по сравнению со вторым кварталом 2020 года показатель вырос на 7,6%.