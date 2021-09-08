МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды преимущественно снижением на опасениях вокруг эпидемиологической обстановки в свете роста числа случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

Биржи Европы

Фондовые биржи Европы заметно снижаются вслед за рынками США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,04%, до 3675,19 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – увеличился на 0,08%, до 2492,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,12%, до 26320,93 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,77%, до 3162,99 пункта, японский Nikkei 225 — вырос на 0,89%, до 30181,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снизился на 0,24%, до 7512 пункта.

На рынки вновь хлынули опасения относительно распространения коронавируса. Увеличение числа случаев заражения COVID-19 и распространение новых штаммов создают угрозу восстановлению экономики, что снижает рисковые настроения на рынке.

При этом японскому индексу вопреки общей тенденции помогла вырасти, и заметно, макростатистика. Так, ВВП Японии в прошлом квартале, по окончательной оценке, вырос на 1,9% в пересчете на год. Аналитики ожидали роста показателя лишь на 1,6%. В квартальном выражении экономика Японии увеличилась на 0,5%, в то время как прогнозировался рост на 0,4%. А по сравнению со вторым кварталом 2020 года показатель вырос на 7,6%.