МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США символически снижаются на сохранении общей неопределенности относительно перспектив развития экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.42 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,03%, до 35080 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,04%, до 15668,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,03%, до 4517,75 пункта.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы восстановления американской экономики. В ближайшие дни важной макроэкономики не ожидается, а во вторник будут опубликованы данные об инфляции в США, в среду — о промпроизводстве, в четверг — о розничных продажах.

"Речь идет о более осторожных оценках перспектив роста американской экономики. Люди корректируют свои прогнозы роста. Очевидно, случится так, что мы не увидим бесконечно ускоряющихся темпов роста, что приводит к некоторому изменению цен и продаж", — отметил экономист ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.