МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду преимущественно снижаются на фоне беспокойства относительно перспектив роста экономики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.55 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,05% — до 35118,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,37%, до 15318,09 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 4515,52 пункта.

Опасения инвесторов за восстановление экономики вызваны продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом в мире. Негатив подкрепляют и последние данные по рынку труда США, которые оказались значительно хуже прогнозов.

Кроме того, аналитик Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, считает, что беспокойство трейдеров связано также с тем как распространение варианта коронавируса "дельта" повлияло на восстановление экономики и финансовые показатели компаний в третьем квартале.

На следующей неделе во вторник будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. В июле годовая инфляция составила 5,4%, что является максимумом с августа 2008 года. Показатель имеет ключевое значение для понимания направления курса политики Федеральной резервной системы США.