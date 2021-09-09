МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг растут после публикации статистики по рынку труда, оказавшейся лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов. Заявки на пособие по безработице в США за неделю упали сильнее прогноза

По состоянию на 16.46 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,16% — до 35086,93 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,25%, до 15324,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,18%, до 4521,97 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 сентября, снизилось на 35 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 310 тысяч. Аналитики при этом ожидали снижения только до 335 тысяч.

В то же время общий фон на мировых рынках остается неоднозначным. Инвесторов беспокоит распространение штаммов коронавируса и какие последствия оно имеет для перспектив мировой экономики. Также трейдеры внимательно следят за заявлениями представителей мировых центробанков в надежде получить подсказки о дальнейшем курсе их политики.

Как сказал аналитик Oanda Джеффри Халли (Jeffrey Halley), слова которого приводит газета Wall Street Journal, на рынке существует много неопределенности, которая "тянет рынки в обоих направлениях". Кроме того, существует много рисков, на фоне которых снижение фондовых рынков не может быть чем-то удивительным.