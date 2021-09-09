Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской бирже преимущественно снижением
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,12% — до 7,44 доллара, "Новатэка" — на 0,31%, до 260,9 доллара, "Лукойла" — на 0,05%, до 86,24 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,5% — до 8,9 доллара, "Газпром нефти" — на 0,34%, до 29,4 доллара.
Бумаги "Норникеля" выросли в цене на 0,12% — до 32,9 доллара, а НЛМК — упали на 4,21%, до 30,96 доллара, "Северстали" — на 2,29%, до 22,2 доллара.
Стоимость расписок ВТБ снизилась на 0,57% — до 1,4 доллара, Сбербанка — на 0,53%, до 17,88 долларов. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 2,28%, до 93,12 долларов.
Цена GDR АФК "Система" упала на 2,07%, до 8,05 доллара. Бумаги "Ленты" снизились в стоимости на 0,81% — до 3,06 доллара, "Магнита" — упали на 2,12%, до 14,52 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210909/834656926.html