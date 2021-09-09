МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций заметно снизился на фоне волатильности нефти

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,12% — до 7,44 доллара, "Новатэка" — на 0,31%, до 260,9 доллара, "Лукойла" — на 0,05%, до 86,24 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,5% — до 8,9 доллара, "Газпром нефти" — на 0,34%, до 29,4 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в цене на 0,12% — до 32,9 доллара, а НЛМК — упали на 4,21%, до 30,96 доллара, "Северстали" — на 2,29%, до 22,2 доллара.

Стоимость расписок ВТБ снизилась на 0,57% — до 1,4 доллара, Сбербанка — на 0,53%, до 17,88 долларов. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 2,28%, до 93,12 долларов.

Цена GDR АФК "Система" упала на 2,07%, до 8,05 доллара. Бумаги "Ленты" снизились в стоимости на 0,81% — до 3,06 доллара, "Магнита" — упали на 2,12%, до 14,52 доллара.