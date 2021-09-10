Курс российской валюты к доллару и евро на завершающейся рабочей неделе колебался разнонаправлено в достаточно узких коридорах (они менялись в пределах 1 рубля). При этом валюта США обновила максимум с 30 июня (73,53 рубля), а евро – с 27 августа (87 рубля), после чего он сползал в район 86 рублей (минимум с 18 августа).

Основным курсообразующим фактором для рубля в исследуемый период оставались сигналы об аппетите к риску на глобальных рынках.

Рынок нефти продолжил колебаться около максимума с конца августа – в основном ниже 73 долларов за баррель сорта Brent.

Решения и комментарии ЦБ РФ по денежно-кредитной политике оказали перед выходными сдерживающее влияние на укрепление рубля. Геополитический фактор перед выходными также надавил на рубль.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю повышался на 40 копеек до уровня 73,1 рубля, евро оставался стабильным около 86,4 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась выше 5,3 тысячи, против 5,25 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ НА КАЧЕЛЯХ

Рубль начал рабочую неделю ослаблением против доллара и евро, корректируя уверенный рост предыдущей недели. Коррекционный фон создавала негативная динамика рынка нефти. Участники рынка отыгрывали решение нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая понизила октябрьские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии, при этом в два раза сильнее, чем ожидали аналитики.

Кроме того, коронавирус продолжает распространяться. Ранее в сентябре стали появляться сообщения о распространении нового штамма "мю", который при определенных мутациях может обходить защиту некоторых антител. Экономисты опасаются, что рост случаев заражения может вновь привести к ужесточению ограничительных мер, что ставит под угрозу восстановление мировой экономики и соответственно — спроса на нефть.

В этой связи инвесторы также отыгрывали неопределенность относительно дальнейшего курса монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

В то же время, сглаживающее влияние на динамику рубля оказывала информация о том, что ФНБ за август 2021 года вырос на 260 миллиардов рублей — до 14,017 триллиона рублей, а в долларах — на 2,4 миллиарда, до 190,5 миллиарда долларов.

В середине недели рубль стал крепнуть. Приходящие с Московского финансового форума новости поддерживают курс рубля. В частности, заместитель министра финансов Тимур Максимов заявил, что Минфин РФ не исключает еще одного сокращения объема государственных заимствований на текущий год. Ранее показатель был сокращен примерно на 900 миллиардов рублей за счет накопленных остатков.

Ситуация с доходами лучше ожиданий, и это может позволить ведомству не исполнять в полном объеме программу заимствований, особенно с учетом того, что сейчас цикл ДКП в такой фазе, что размещать на пике не очень хотелось бы, сказал Максимов. Таким образом, спрос на госбумаги на фоне сокращения предложения может подрасти, что поддержит и курс рубля.

Поддержка рублю пришла и от сообщений агентства Блумберг о том, что "Газпром" планирует начать поставки по "Северному потоку 2" уже с 1 октября.

Сигналы о повышении аппетита к риску на мировых рынках, поддержавшие курс рубля пришли и от решений ЕЦБ по ДКП. В частности, европейский финрегулятор в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне.

ЕЦБ также оставил темпы покупок облигаций на уровне 20 миллиардов евро в месяц, а общий объем выкупа — на уровне 1,85 триллиона долларов в рамках Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Впрочем, ЕЦБ допустил возможность сокращения темпов покупки активов в рамках специальной программы PEPP.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в режиме повышенной волатильности. Инерционное укрепление российской валюты, проходившее на фоне дорожающей нефти и общего спроса на рисковые активы, затормозилось после решения и комментариев ЦБ РФ по ключевой ставке.

В частности, после ее повышения только на 0,25 процентных пункта до 6,75% годовых (а не на ожидавшиеся 0,5 процентных пункта), регулятор указал на сохранение проинфляционных рисков для РФ со стороны мировых товарных рынков. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели в 4%, полагает ЦБ.

В связи с этим, он в заявлении изменил сигнал по ключевой ставке: теперь допускает возможность ее дальнейших повышений на ближайших заседаниях. Это несколько отодвигает срок окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики, поэтому доходности госбумаг могут еще подрасти, а цены соответственно – еще немного упасть. Поэтому время для активной покупки ОФЗ пока не наступило, что и сдерживает укрепление рубля.

Еще одним тревожным для рубля фактором опять может стать геополитика — на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского о том, что он считает возможной полномасштабную войну с Россией, и, по его мнению, в случае такого развития событий, "это будет самой большой ошибкой РФ". Аналогичное заявление сделал и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, указавший на проведение РФ и Белоруссией совместных стратегических военных учений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вероятности войны Украины и России, заявил, что в Кремле не хотели бы предаваться апокалиптическим ожиданиям.

В этих условиях рубль может оказаться под давлением, а доллар — закрепиться выше 73 рублей.