МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Британская газета The Sunday Telegraph подсчитала, что за последнее время Народный банк Китая активизировал покупку акций британских компаний. В том числе — тех, кто входит в ключевой биржевой индекс FTSE100. Доходы морских грузоперевозчиков выросли до рекордного уровня с 2008 года

В этот индекс входят сто крупнейших по рыночной капитализации компаний, чьи акции торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE).

По данным газеты, а также статистики Bloomberg, в настоящее время китайский регулятор владеет акциями британского крупного бизнеса на общую сумму $17,1 млрд.

Еще во втором квартале текущего 2021 года Центробанк КНР владел такими бумагами только на $2 млрд.

В частности, ЦБ Китая купил 1,5% акций таких нефтегазовых компаний, как BP и Royal Dutch Shell. В последней структуре регулятор уже является четвертым по величине держателем акций класса А.

Также госбанку принадлежит свыше 1% в сотовом операторе Vodafone и горнодобывающих компаниях BHP и Anglo American.