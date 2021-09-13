МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в понедельник растут в рамках коррекции после снижения по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.55 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,84%, до 34899,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,03%, до 15120,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,52%, до 4482,29 пункта.

Американские индексы демонстрируют коррекционный рост после снижения прошлой недели на 1,6-2,2%: неделя по 10 сентября для DJIA и NASDAQ стала худшей с июня и июля соответственно, а для S&P 500 — худшей с февраля.

Ключевым событием текущей недели для инвесторов станут данные о потребительских ценах в стране за август, которые будут опубликованы во вторник. Аналитики полагают, что годовая инфляция в США в предыдущем месяце замедлилась до 5,3% с 5,4% в июле, а месячная — до 0,4% с 0,5%.

По мнению стратега Deutsche Bank Джима Рида (Jim Reid), слова которого цитирует газета Wall Street Journal, статистика по инфляции в стране имеет особое значение перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, поскольку может оказать влияние на дальнейший курс монетарной политики центробанка.

В то же время аналитик отмечает, что большее внимание регулятор сейчас уделяет ситуации на рынке труда, а любой рост цен рассматривается как временное явление.