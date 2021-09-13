МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись коррекционным ростом после снижения по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,56%, до 7068,43 пункта, французский CAC 40 — на 0,2%, до 6676,93 пункта, немецкий DAX — на 0,59%, до 15701,42 пункта.

Европейские индексы в понедельник корректировались после того как на прошлой неделе они снизились на 0,4-1,5%. Большую часть предыдущей недели преобладали опасения относительно восстановления мировой экономики на фоне продолжающегося распространения штамма нового коронавируса "дельта".

Поддержку также оказал и рост цен на нефть, на фоне которого европейский энергетический сектор вырос на 2,8%. Акции французской TotalEnergies подорожали на 3,1%, англо-голландской Shell – на 2,5%, британской BP – на 2,3%.

"Инвесторы продолжают ждать дальнейшего улучшения ситуации в мировой экономике, что обеспечит дополнительную поддержку рисковым активам", — сказал газете Wall Street Journal аналитик IG Крис Бошан (Chris Beauchamp).

В то же время аналитик заметил, что трейдеры во всем мире ожидают данных по инфляции в США, которые в перспективе могут усилить опасения относительно роста цен и замедления восстановления экономической активности.