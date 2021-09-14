МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Курс рубля снижается и к доллару, и к евро вместе с валютами других "развивающихся" рынков перед публикацией данных о потребительской инфляции в США, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.37 мск вторника растёт на 21 копейку, до 72,87 рубля, курс евро – на 26 копеек, до 86,06 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время дорожает на 0,5%, до 73,87 доллара за баррель.

РУБЛЬ ОТСТУПАЕТ

Курс рубля днем заметно снижается после незначительных колебаний на старте торгов, отечественная валюта те самым потеряла часть роста понедельника.

Схожая динамика наблюдается и у других "развивающихся" валют. Так, например, мексиканский песо дешевеет к доллару на 0,02%, южноафриканский ранд на 0,04%, таиландский бат на 0,15%, малайзийский ринггит — на 0,24%.

"Помимо снижающихся валют развивающихся рынков и развернувшегося доллара на глобальном рынке других причин пока не видно, возможно, есть какие-то локальные потоки или инвесторы осторожничают перед сегодняшней статистикой по инфляции в США", — отмечает Дмитрий Полевой из "Локо-Инвеста".

Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург" и Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал" также отмечают, что инвесторы заняли осторожную позицию и уходят от рисков перед публикацией данных о потребительской инфляции в США.

"Высокий рост цен в стране будет рассматриваться рынком как аргумент к более скорому началу сворачивания программы покупки активов. Впрочем, на наш взгляд, инфляционное давление уже является достаточным для таких действий, и ФРС ограничивает, скорее, относительно слабое восстановление рынка труда", — считает Пономарева.

С марта консенсус-прогноз инфляции в США у аналитиков регулярно оказывался ниже фактических данных, и сегодня мы можем увидеть повторение этой ситуации на фоне высокой производственной инфляции, данные о которой были опубликованы в пятницу, добавляет она.

Кроме того, в определенной степени негативное влияние на настроение инвесторов оказывает ситуация в Китае (давление властей на компанию Alipay и долговая нагрузка одного из крупнейших застройщиков Evergrande), замечает Кравченко.

ПРОГНОЗЫ

Эксперты в мире ожидают, что инфляция в Штатах по итогам августа замедлилась до 5,3% за год (месяцем ранее было 5,4%, это рекорд с 2008 года), а собственно за август цены выросли на 0,4%. Фактические данные появятся сегодня в 15.30 мск.

Если замедление инфляции подтвердится, то, вероятно, общая реакция будет в целом нейтральной, и существенного изменения настроений на рынках не произойдет, считает Кравченко. Если замедление окажется более существенным, аппетит к риску может усилиться (что позитивно для рубля), так как это потенциально играет в пользу более длительного сворачивания стимулирующих мер кредитно-денежной политики США, добавляет он.

И, наоборот, если инфляция в августе окажется выше прогнозов, это мгновенно усилит ожидания скорейшей "нормализации" монетарной политики ФРС, что ускорит бегство от риска и увеличит глобальные покупки доллара, в том числе и на рынке РФ, считает эксперт.

"Тем не менее, ранее небольшое превышение инфляцией консенсус-прогноза не воспринималось рынком негативно, наоборот, публикация таких данных часто приводила к более высокому спросу на рисковые активы – вероятно, ряд инвесторов опасался еще более сильной инфляции. Ожидаем, что сегодня такая ситуация на рынке может повториться, и рубль может отыграть сегодняшние потери", — в свою очередь указывает Пономарева.

В зависимости от вышедших данных курс доллара к рублю может даже попробовать опуститься ниже 72,5 рубля, но скорее он будет находиться в диапазоне 72,3-73,75 рубля, заключает она.