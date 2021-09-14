МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером снижается к евро и иене после публикации статистики о замедлении годовой инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.02 мск курс евро к доллару рос до 1,1827 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1808 доллара. Курс доллара к иене снижался до 109,66 иены за доллар со 109,98 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 92,48 пункта.

Так, годовая инфляция в США за август замедлилась впервые с октября 2020 года – до 5,3% с 5,4% месяцем ранее. В месячном исчислении потребительские цены в стране в отчетном месяце выросли на 0,3%.

Старший экономист Commerzbank Бернд Вайденштайнер (Bernd Weidensteiner) отмечает, что последние данные по инфляции в стране поддерживают мнение Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что рост цен связан с проблемами в цепочках производственных поставок и экономическими последствиями пандемии коронавируса. Это негативно отражается на долларе, так как откладывает необходимость нормализации политики регулятора.

Эксперт также полагает, что уровень инфляции в США не опустится ниже 3% до середины 2022 года.

"Последние данные о ценах – это облегчение для ФРС, поскольку они не поддерживают необходимость призывов значительного ускорения процесса изменения монетарной политики", — приводит газета Wall Street Journal слова Вайденштайнера.