МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды продолжил рост на позитивном внешнем фоне, а индекс Мосбиржи в очередной раз обновил исторический максимум, после чего перешел к снижению на фоне фиксации прибыли отдельными участниками рынка, следует из данных Московской биржи.

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Рублевый индекс Мосбиржи к 10.13 мск снижается на 0,02%, до 4053,73 пункта, а чуть раньше в ходе торгов поднимался до 4064,11 пункта — нового исторического максимума. Долларовый индекс РТС снижается на 0,16%, до 1751,74 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время растет на 4 копейки, до 72,94 рубля, курс евро — также на 1 копейку, до 86,12 рубля.

Цена нефти растет на 0,87%, до 74,24 доллара за баррель сорта Brent.