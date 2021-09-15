МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Индекс Мосбиржи перешел к снижению

По состоянию на 10.34 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличивалась на 0,25%, до 7,65 доллара, "Новатэка" — уменьшилась на 1,06%, до 266,05 долларов, "Лукойла" — росла на 0,9%, до 91,07 доллара, "Газпрома" — снижалась на 0,04%, до 9,3 доллара, "Газпром нефти" — росла на 0,66%, до 30,3 доллара.

Расписки "Норникеля" уменьшались в цене на 0,26%, до 32,84 доллара, НЛМК — на 0,51%, до 31,34 доллара. Бумаги "Северстали" дешевели на 0,85%, до 22,21 доллара,

Бумаги ВТБ дешевели на 0,59%, до 1,36 доллара, Сбербанка — на 0,25%, до 17,9 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 2,03%, до 89,6 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,5%, до 7,97 долларов, "Магнита" — дорожали на 0,02%, до 14,89 доллара. Бумаги "Ленты" росли в цене на 0,24%, до 3,07 доллара.