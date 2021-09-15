МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) за исключением Южнокорейского закрыли торги среды снижением котировок вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи перешел к снижению

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,17%, до 3656,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,11%, до 2486,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,84%, до 25033,21 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,15%, до 3153,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — упал на 0,27%, до 7417 пункта, а японский Nikkei 225 — на 0,52%, до 30511,71 пункта.

На азиатских фондовых рынках в среду преобладают пессимистичные настроения, чему способствовали фондовые рынки США, которые завершили торги вторника снижением. Инвесторы оказались обеспокоены распространением коронавируса, который может затормозить экономическое развитие.

Пессимизм усугубила статистика из Китая, согласно которой промпроизводство в стране в августе выросло лишь на 5,3%, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне в 5,8%. Объем розничных продаж за август также оказался хуже прогнозов — показатель увеличился на 2,5% при ожидаемом росте на 7%.