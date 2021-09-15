МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в среду вслед за азиатскими фондовыми рынками, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись снижением вслед за индексами Уолл-Стрит

По состоянию на 12.20 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,06%, до 7037,65 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,26%, до 6635,98 пункта, немецкий DAX — на 0,02%, до 15719,6 пунктов.

На европейских фондовых рынках в среду наблюдается преимущественно негативная динамика, чему способствовали биржи АТР. Азиатские инвесторы обратили внимание на статданные из Китая. Так, промышленное производство в Китае в августе выросло на 5,3% в годовом выражении вместо ожидавшихся 5,8%. Объем розничных продаж за август также оказался хуже прогнозов — показатель увеличился на 2,5% при ожидаемом росте на 7%.

Снижение индексов сдерживает статистика по еврозоне. Так, объем промышленного производства в регионе в июле вырос на 7,7% в годовом выражении, а в месячном — на 1,5%. Аналитики полагали, что показатель в годовом выражении вырос лишь на 6,3%, а в месячном — на 0,6%.

Трейдеры также оценивают данные по инфляции в Великобритании, которая в годовом выражении в августе ускорилась до 3,2% с 2% в июле. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,7% после отсутствия изменений в июле. Аналитики прогнозировали годовую инфляцию на уровне 2,9%, месячную — 0,5%.