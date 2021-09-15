МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций после очередного обновления исторического максимума по индексу Мосбиржи продолжает торговаться вблизи максимальных отметок на позитивном внешнем фоне и росте отдельных бумаг нефтегазового сектора, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Акции "Роснефти" обновили исторический максимум

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.34 мск рос на 0,22%, до 4064,08 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,3% до 1759,51 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 14 копеек, до 72,76 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 86,01 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,59%, до 74,77 доллара за баррель.

"На старте сессии мы испытали кратковременную просадку, но затем устремились вверх вслед за глобальными площадками и нефтью. Индекс Мосбиржи вновь переписал исторический максимум, а индекс РТС достиг максимальных c августа 2011 года уровней",- отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир Инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Бумаги "Роснефти" растут на 2,24%, ранее в ходе торгов они обновили исторический максимум на новостях по экспорту газа, цена акций подскакивала почти на 6%. Нефть дорожает почти на 1,5%

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в среду сообщил, что Минэнерго России в ближайшие дни подготовит доклад для представления президенту по просьбе "Роснефти" разрешить ей экспорт газа через газопровод "Северный поток 2".

"Учитывая наличие у "Роснефти" договоренности с BP по поставкам газа и отсутствие прогресса в исключении "Северного потока 2" из действия газовый директивы, можно предположить, что у компании Игоря Сечина в этот раз высокие шансы на успех", — отмечает Сергей Кауфман из "Финама".

Также на положительной территории торгуются акции "Лукойла" (+2,05%),"Татнефти": префы растут на 1,77%, обыкновенные акции – на 1,36%, "Газпрома"(+0,65) и "Газпром нефти"(+2,36%).

Хуже рынка выглядят бумаги "Новатэка" (-2,42%), Petropalovsk (-1,5%) и "Мосэнерго" (-1,1%). Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижается на 2,36%. Бьют все рекорды. Европа оказалась на грани газового коллапса

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи остается на уровне 4100 пунктов, для индекса РТС следующим техническим препятствием может выступить "круглая" отметка 1800 пунктов. Если ситуация на мировых рынках не ухудшится, вскоре мы можем проверить на прочность эти сопротивления", — отмечает Бабин.

Дмитрий Донецкий из ИФК "Солид" ожидает продолжения позитивной динамики по российскому рынку. Эксперт считает, что главными драйверами роста выступают нефтегазовые компании, которые выигрывают от текущей конъюнктуры на рынке газа и нефти.