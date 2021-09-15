МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись заметным снижением на неопределенности перспектив глобальной экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,25%, до 7016,49 пункта, французский CAC 40 — на 1,04%, до 6583,62 пункта, немецкий DAX — на 0,68%, до 15616 пунктов.

"В последние дни на финансовых рынках мы наблюдаем все больше знаков отказа от риска, возможно, из-за опасений замедления экономического роста, ускорения инфляции, или, другими словами, стагнации", — прокомментировал агентству Франс Пресс аналитик Think Markets Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).

Тем временем инфляция в Великобритании по итогам августа ускорилась до 3,2% с 2%, которые были месяцем до того, а только за август потребительские цены выросли на 0,7%.

При этом совокупный объем промышленного производства стран еврозоны в июле вырос на 7,7% в годовом выражении, а в месячном — на 1,5%.