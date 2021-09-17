МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером символически опускается за счёт укрепления доллара, при этом утром драгметалл столь же слабо дорожал, в целом же в пятницу цена стабильна, поскольку ситуация на рынке такова, что поводов для роста нет, но и для дальнейших распродаж, после падения его стоимости на 4,5% за прошедшие две недели, ресурсов нет, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Российский рынок акций опустился на подешевевшей нефти

По состоянию на 18.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,11%, или на 1,95 доллара, до 1754,75 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,28%, до 22,503 доллара за унцию.

Укрепление доллара, усилившееся к вечеру, негативно отражается на цене на золото, поскольку в этом случае металл становится менее доступным при его покупке в другой валюте. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) дорожает на 0,24%, до 93,15 пункта.

Золото потеряло уже около 4,5% за две недели, с того момента, когда стоимость драгоценного металла составляла максимально 1836,9 доллара за унцию.

Аналитики при этом не ожидают дальнейшего сильного падения стоимости золота, поскольку, как считают аналитики TD Securities, многие инвесторы уже продали свои запасы, пишет газета Wall Street Journal.