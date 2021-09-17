МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился на фоне пессимистических настроений на внешних площадках и отсутствии внутренних драйверов роста, следует из динамики торгов. Европейские биржи заметно снизились на опасениях за перспективы экономики

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,25% — до 4035,17 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1745,04 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.04 мск рос на 32 копейки, до 72,82 рубля, курс евро торговался на уровне предыдущего закрытия – 85,4 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,78%, до 75,08 доллара за баррель.

Ведущие биржевые индексы США снижаются до 0,84%, основные европейские индексы потеряли в пределах 1%.

"На мировых фондовых биржах в конце недели установились выраженные пессимистичные настроения. Панических продаж пока не наблюдается, но рынки потеряли веские драйверы повышения и по-прежнему выглядят готовыми к развитию коррекции в преддверии возможного ужесточения тона ФРС на заседании в следующую среду", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Риски ужесточения монетарной политики продолжают оказывать давление на глобальный рынок. При этом сильные просадки выкупаются и рынок консолидируется вблизи текущих отметок. Дополнительный риск пришел из корпоративного сектора: китайский девелопер Evergrande с гигантским корпоративным долгом находится под угрозой банкротства, что может ударить не только по китайскому финансовому рынку, но и по глобальному", — также отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Бумаги "Мечела" упали на закрытии основной сессии: префы опустились на 2,65%, обыкновенные акции – на 3,22%. Ранее в пятницу Газпромбанк (ГПБ) сообщил о выходе из капитала "Мечела". До сообщения обыкновенные акции теряли около 1,3%.

"Выход ГПБ из обыкновенных акций "Мечела", на наш взгляд, потенциально хорошая новость. Можно предположить, что акции приобрёл один из стратегических инвесторов в компании, поскольку для портфельных инвесторов вложения в обыкновенные акции "Мечела" пока ещё слишком рискованны. Долговая нагрузка компании составляет 305 миллиардов рублей. "Мечелу" предстоит еще долгий путь по её снижению", — отмечает начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Антон Затолокин. Медведев заявил, что Россия не боится санкций против "Северного потока-2"

"Готовность инвестора купить пакет говорит о том, что он видит долгосрочную перспективу в компании. С точки зрения ближайшей перспективы, частным инвесторам интересны привилегированные акции, где есть прозрачная формула расчёта дивидендов и высокие цены на коксующийся уголь, которые дают компании возможность зарабатывать отличную прибыль в этом году", — добавляет эксперт.

Также в лидерах снижения – акции "Фосагро" (-2,93%), ММК (-2,78%), ФСК "ЕЭС" (-2,73%) и акции "Новатэка" (-2,06%).

Акции "Русала" в пятницу возобновили повышение вместе с ценами на алюминий, отмечает Кожухова.

Акции девелопера "Самолет" выросли почти на 8% в пятницу, продолжая отыгрывать сообщение о том, что компания выйдет на рынок Санкт-Петербурга; предполагается, что земельный банк компании в результате сделки увеличится на 6 миллионов квадратных метров и достигнет 30,9 миллионов квадратных метров.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Судя по всему, рынок готов последовать за фиксацией прибыли за рубежом, но в то же время в любой момент способен вернуться к повышению. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3975-4065 пунктов", — считает Кожухова.

Европейские и американские индексы в конце недели были раскрашены в красный цвет и тянули за собой российский рынок акций, также отмечает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Сильной поддержкой для индекса Мосбиржи выступает уровень 4000 пунктов, от которого мы начнем и следующую неделю, полагает он.