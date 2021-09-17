Курс российской валюты к доллару и евро на завершающейся рабочей неделе «рисовал пилу», при этом, впрочем, укрепляясь. В итоге валюта США обновила минимум с 29 июня (72,25 рубля), а евро – с июля 2020 года (85,09 рубля) – сказалось ослабление европейской валюты на форексе.

Основным курсообразующим фактором для рубля в исследуемый период была дорогая нефть. Рынок «черного золота» вышел на максимумы с конца июля (76,13 доллара за баррель сорта Brent).

Сигналы о колебаниях аппетита к риску на глобальных рынках добавляли волатильности в курсовые колебания и на российской валютной площадке. Инвесторы также обратили внимание на комментарии главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной по денежно-кредитной политике.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю снижался на 40 копеек до уровня 72,8 рубля, евро – на 1 рубль до 85,4 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась выше 5,45 тысячи, против 5,3 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ — В ФАРВАТЕРЕ НЕФТИ

Рубль начал рабочую неделю укреплением против доллара и евро, опираясь на нефть. Игроки оценивали баланс спроса и предложения на рынке «черного золота» после урагана "Ида", из-за которого добыча нефти в Мексиканском заливе была приостановлена.

Также инвесторы обратили внимание на данные ежемесячного доклада ОПЕК. Картель сохранил прогноз по мировому спросу на нефть на текущий год, прогноз спроса на 2022 год был улучшен. Вместе с этим ОПЕК снизила прогнозы по добыче нефти вне организации и в США на текущий год.

Однако настроения на рынках на завершающейся неделе менялись довольно легко, особенно, если был повод. Потребительские цены в США в августе выросли на 5,3% в годовом выражении против июльских 5,4%, а в месячном исчислении поднялись на 0,3%. Показатель годовой инфляции совпал с прогнозами аналитиков, в месячном выражении ожидалась инфляция в 0,4%.

Таким образом, рост потребительских цен замедлился впервые с октября 2020 года. Тогда показатель находился на уровне 1,2%. Базовая инфляция в США в августе — за исключением цен на продукты питания и энергоносители в годовом исчислении составила 4%, в месячном — 0,1%. Аналитики прогнозировали показатели на уровне 4,2% и 0,3% соответственно.

Однако сильной уверенности в том, что ФРС США не будет повышать базовую ставку, эти данные инвесторам не принесли. Поэтому спрос на риск ослабел.

Определенный негатив для рубля мог быть связан с новостями о самоизоляции президента РФ Владимира Путина после того, как в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.

Впрочем, уже в середине недели нефть пошла на новые рекорды – с конца июля, и рубль потянулся следом. Игроки, не успевшие отойти после урагана «Ида», закладывали в котировки нефти ураган "Николас", который обрушился на побережье Техаса.

Международное энергетическое агентство (МЭА) оценило потери в добыче сырья из-за урагана "Ида" в 30 миллионов баррелей. На таком фоне Американский институт нефти (API) зафиксировал за прошлую неделю падение запасов нефти в США на 5,4 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения только на 3,9 миллиона.

Минэнерго США при этом зафиксировало, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую рабочую неделю упали на 6,4 миллиона баррелей (1,5%) до 417,4 миллиона баррелей. Показатель запасов оказался на самом низком уровне за два года. Кроме того, запасы дистиллятов и бензина снизились за неделю на 1,7 миллиона и 1,9 миллиона баррелей соответственно.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел под коррекционным давлением. При этом вербальные интервенции главы Банка России Эльвиры Набиуллиной не дали четких сигналов курсу рубля. В частности, она заявила, что регулятор предпочитает менять ключевую ставку стандартными шагами в 0,25 процентного пункта, но при необходимости готов и к большим шагам. ЦБ РФ этом этом считает возможным одно или несколько повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях

Между тем, она добавила, что годовая инфляция в России, после небольшого ускорения в сентябре, перейдет к замедлению уже в октябре. Впрочем, ЦБ РФ вернет ставку к нейтральному уровню не раньше, чем будет уверен в устойчивом замедлении инфляции, резюмировала Набиуллина.

При этом спрос на рублевую ликвидность несколько возрос. Аукционы Минфина по размещению ОФЗ принесли ему 63,4 миллиарда рублей при спросе в 94,6 миллиарда на госбумаги.

Поддержка рублю придет от начавшегося на неделе в РФ налогового периода сентября, пик которого придется на последнюю неделю месяца. Экспортеры будут продавать выручку для уплаты налогов. Суммарные перечисления банками денег в бюджет вырастут к августу примерно на 20% до 2,5 триллиона рублей.

Таким образом, рубль может продолжить торговаться около достигнутых локальных максимумов.