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https://1prime.ru/Financial_market/20210920/834745391.html
Российский рынок акций заметно снизился на внешнем негативе
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снизился по основным индексам на внешнем негативном фоне, следует из динамики торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 20.09.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снизился по основным индексам на внешнем негативном фоне, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,62% — до 3969,61 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,54%, до 1700,66 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 19.08 мск рос на 73 копейки, до 73,58 рубля, курс евро – на 90 копеек, до 86,31 рубля.
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,71%, до 74,05 доллара за баррель. При этом вечером до закрытия торгов стоимость нефти проваливалась до 71,26 доллара за баррель.
Европейские биржи упали до 2,31%, основные биржи США снижаются до 2,65%.