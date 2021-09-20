МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снизился по основным индексам на внешнем негативном фоне, следует из динамики торгов. Нефть дешевеет на глобальном уходе от риска

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,62% — до 3969,61 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,54%, до 1700,66 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.08 мск рос на 73 копейки, до 73,58 рубля, курс евро – на 90 копеек, до 86,31 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,71%, до 74,05 доллара за баррель. При этом вечером до закрытия торгов стоимость нефти проваливалась до 71,26 доллара за баррель.

Европейские биржи упали до 2,31%, основные биржи США снижаются до 2,65%.