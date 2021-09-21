ВАШИНГТОН, 21 сен — ПРАЙМ. Биржи США закрылись снижением основных индексов, NASDAQ немного прибавил, свидетельствую данные торгов.

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опустился на 0,15%, до 33919,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 4354,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ при этом вырос на 0,22%, до 14746,4 пункта.