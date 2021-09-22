МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к уверенному росту после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.34 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,44%, или на 7,75 доллара — до 1785,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,25%, до 23,12 доллара за унцию.

До публикации решения ФРС золото дешевело на 0,07%, а серебро – дорожало на 1%.

ФРС по итогам заседания 21-22 сентября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

Кроме того, регулятор опубликовал макроэкономические прогнозы, которые оказались неутешительными, что поддержало спрос на активы-"убежища", к которым относится золото. ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2021 году до 5,9% с прогнозируемых в июне 7%, по безработице – до 4,8% с 4,5%. По инфляции прогноз повышен до 4,2% с 3,4%.

Следующее заседание запланировано на 2-3 ноября.