МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга символически укрепляется к доллару и евро, отыгрывая рост стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7:03 мск символически снижался на 10 копеек, до 72,87 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 85,3 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,25% — до 76,38 доллара за баррель.