2021-09-23T07:12:48+03:00
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2021-09-23T07:12:48+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210923/834773474.html
Рубль незначительно укрепляется к доллару и евро на растущей нефти
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Рубль в начале торгов четверга символически укрепляется к доллару и евро, отыгрывая рост стоимости нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 23.09.2021
новости, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга символически укрепляется к доллару и евро, отыгрывая рост стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7:03 мск символически снижался на 10 копеек, до 72,87 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 85,3 рубля.
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,25% — до 76,38 доллара за баррель.