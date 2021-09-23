Бумаги российских компаний преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.43 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,65%, до 8,08 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,19%, до 260,8 доллара, "Лукойла" — повышалась на 0,37%, до 92,52 доллара, "Газпрома" — увеличивалась на 1,08%, до 9,41 доллара, "Газпром нефти" — на 0,96%, до 31,45 доллара.
Расписки "Норникеля" увеличивались в цене на 0,73%, до 31,81 доллара, НЛМК — на 0,53%, до 30,52 доллара. Бумаги "Северстали" дорожали на 0,19%, до 21,52 доллара.
Бумаги ВТБ дорожали на 0,9%, до 1,35 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,48%, до 18,01 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,17%, до 91,72 доллара.
GDR АФК "Система" дешевели на 0,88%, до 7,85 доллара, "Магнита" — дорожали на 1,85%, до 15,82 доллара. Бумаги "Ленты" росли в цене на 0,25%, до 3,05 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210923/834775653.html