МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций растет на внешнем позитиве

По состоянию на 10.43 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,65%, до 8,08 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,19%, до 260,8 доллара, "Лукойла" — повышалась на 0,37%, до 92,52 доллара, "Газпрома" — увеличивалась на 1,08%, до 9,41 доллара, "Газпром нефти" — на 0,96%, до 31,45 доллара.

Расписки "Норникеля" увеличивались в цене на 0,73%, до 31,81 доллара, НЛМК — на 0,53%, до 30,52 доллара. Бумаги "Северстали" дорожали на 0,19%, до 21,52 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,9%, до 1,35 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,48%, до 18,01 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,17%, до 91,72 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,88%, до 7,85 доллара, "Магнита" — дорожали на 1,85%, до 15,82 доллара. Бумаги "Ленты" росли в цене на 0,25%, до 3,05 доллара.