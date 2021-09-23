Фьючерсы на фондовые индексы США растут на фоне общего улучшения рисковых настроений
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в четверг на фоне общего улучшения рисковых настроений на мировых биржах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,53%, до 34306 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,73%, до 15281 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,77%, до 4417,5 пункта.
В четверг на мировых фондовых рынках отмечается увеличение интереса инвесторов к рисковым активам в целом. Поводом для этого стало ослабление обеспокоенности трейдеров вокруг ситуации с одним из крупнейших застройщиков Китая Evergrande, над которым нависла угроза дефолта. Инвесторы надеются, что компания в четверг сможет выплатить проценты на сумму 83,5 миллиона долларов по выпуску долларовых облигаций на 2 миллиарда долларов.
"Все согласны с тем, что в конечном итоге Китай возьмет ситуацию под контроль", — сказал газете Wall Street Journal менеджер по управлению активами Legal & General Investment Management Джон Роу (John Roe). По его мнению, проблема в том, что из-за опасений вокруг Evergrande, возникает обеспокоенность и о других девелоперах.
На ход торгов в США определенное влияние может оказать внутренняя еженедельная статистика по рынку труда. Так, минтруд страны обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю. Аналитики ждут сокращения показателя до 320 тысяч заявок с 332 тысяч неделей ранее.
https://1prime.ru/Financial_market/20210923/834778364.html