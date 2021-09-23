МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в четверг на фоне общего улучшения рисковых настроений на мировых биржах, свидетельствуют данные торгов. Глава AmCham поставил под сомнение санкции США против 35 россиян

По состоянию на 13.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,53%, до 34306 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,73%, до 15281 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,77%, до 4417,5 пункта.

В четверг на мировых фондовых рынках отмечается увеличение интереса инвесторов к рисковым активам в целом. Поводом для этого стало ослабление обеспокоенности трейдеров вокруг ситуации с одним из крупнейших застройщиков Китая Evergrande, над которым нависла угроза дефолта. Инвесторы надеются, что компания в четверг сможет выплатить проценты на сумму 83,5 миллиона долларов по выпуску долларовых облигаций на 2 миллиарда долларов.

"Все согласны с тем, что в конечном итоге Китай возьмет ситуацию под контроль", — сказал газете Wall Street Journal менеджер по управлению активами Legal & General Investment Management Джон Роу (John Roe). По его мнению, проблема в том, что из-за опасений вокруг Evergrande, возникает обеспокоенность и о других девелоперах.

На ход торгов в США определенное влияние может оказать внутренняя еженедельная статистика по рынку труда. Так, минтруд страны обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю. Аналитики ждут сокращения показателя до 320 тысяч заявок с 332 тысяч неделей ранее.