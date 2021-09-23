МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы заметно увеличиваются в четверг на росте рисковых настроений, тем самым инвесторы отыгрывают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. США задумали решить глобальную проблему

По состоянию на 17.09 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,28%, до 34697,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,93%, до 15036 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,15%, до 4446,7 пункта.

Инвесторы более склонны к риску после заседания ФРС США, в рамках которого регулятор сохранил ставку рефинансирования на уровне 0-0,25% годовых и программу выкупа финансовых активов с рынка по 120 миллиардов долларов в месяц.

При этом трейдеры сконцентрировали больше внимания на комментариях главы Федрезерва Джерома Пауэлла относительно программы выкупа активов. Пауэлл заявил, что сокращение этой программы будет происходить постепенно и, вероятно, завершится примерно к середине следующего года.

"ФРС должна быть довольна тем, что их риторика о более длительном пути к сокращению выкупа позволила избежать ужасного, истерического страха. Это очень хороший результат для ФРС с той точки зрения, что они сигнализируют о своем намерении предоставить рынкам информацию задолго до принятия решения о сокращении выкупа активов", — отметил старший портфельный менеджер в Black Rock Inc. Джеффри Розенберг (Jeffrey Rosenberg), чье мнение приводит агентство Блумберг.