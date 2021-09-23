МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы заметно увеличиваются в четверг на росте рисковых настроений, тем самым инвесторы отыгрывают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 17.09 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,28%, до 34697,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,93%, до 15036 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,15%, до 4446,7 пункта.

Инвесторы более склонны к риску после заседания ФРС США, в рамках которого регулятор сохранил ставку рефинансирования на уровне 0-0,25% годовых и программу выкупа финансовых активов с рынка по 120 миллиардов долларов в месяц.

При этом трейдеры сконцентрировали больше внимания на комментариях главы Федрезерва Джерома Пауэлла относительно программы выкупа активов. Пауэлл заявил, что сокращение этой программы будет происходить постепенно и, вероятно, завершится примерно к середине следующего года.

"ФРС должна быть довольна тем, что их риторика о более длительном пути к сокращению выкупа позволила избежать ужасного, истерического страха. Это очень хороший результат для ФРС с той точки зрения, что они сигнализируют о своем намерении предоставить рынкам информацию задолго до принятия решения о сокращении выкупа активов", — отметил старший портфельный менеджер в Black Rock Inc. Джеффри Розенберг (Jeffrey Rosenberg), чье мнение приводит агентство Блумберг.