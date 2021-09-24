МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу вечером замедлил темпы снижения, трейдеры обращают внимание на статистику по рынку недвижимости в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.15 мск курс евро к доллару снижался до 1,1713 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1736 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 110,68 иены за доллар со 110,3 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,14%, до 93,33 пункта. Днем индекс сокращался на 0,3%.

Рынки обращают внимание на статистику по рынку недвижимости США. Так, продажи новых домов в США в августе увеличились на 1,5% в месячном выражении и составили 740 тысяч при прогнозе в 714 тысяч. Показатель июля был пересмотрен до 729 тысяч с 708 тысяч.

В свою очередь евро сдерживает негативная статистика из Германии. Индекс делового климата в Германии в сентябре, по данным исследовательского института IFO, опустился до 98,8 пункта с пересмотренного уровня августа в 99,6 пункта. Прогноз составлял 98,9 пункта.

На следующей неделе инвесторы ожидают публикацию важной статистики из США — окончательные данные по ВВП страны в третьем квартале. Аналитики полагают, что третья оценка совпадет со второй, и рост ВВП США за третий квартал будет оценен в 6,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).